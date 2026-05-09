Important dégagement de fumée lors d'un incendie majeur à Glaris

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ...
Important dégagement de fumée lors d'un incendie majeur à Glaris

Important dégagement de fumée lors d'un incendie majeur à Glaris

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un important incendie s'est déclaré samedi après-midi dans le canton de Glaris. Les autorités ont enjoint à la population de fermer les fenêtres et d'éviter la région autour de Näfels, Mollis et Netstal.

L'incendie a provoqué un important dégagement de fumée et une forte odeur désagréable, a indiqué le canton de Glaris via la plateforme d'alerte Alertswiss. La population a été invitée à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux et divers portails en ligne montraient une colonne de fumée épaisse et sombre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Hantavirus: un membre d'équipage du « Hondius » est suisse

Hantavirus: un membre d'équipage du « Hondius » est suisse

Suisse    Actualisé le 09.05.2026 - 15:00

Rencontre franco-suisse à Genève, le G7 au programme

Rencontre franco-suisse à Genève, le G7 au programme

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 22:50

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 21:51

La faille des Fios en Anniviers s'agrandit, Chippis détruit un pont

La faille des Fios en Anniviers s'agrandit, Chippis détruit un pont

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 15:07

Articles les plus lus

Une personne de Genève surveillée après un contact hantavirus

Une personne de Genève surveillée après un contact hantavirus

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 13:24

La faille des Fios en Anniviers s'agrandit, Chippis détruit un pont

La faille des Fios en Anniviers s'agrandit, Chippis détruit un pont

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 15:07

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 21:51

Rencontre franco-suisse à Genève, le G7 au programme

Rencontre franco-suisse à Genève, le G7 au programme

Suisse    Actualisé le 08.05.2026 - 22:50