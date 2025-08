Importante affaire de stupéfiants devant le Tribunal de Sierre

Une importante affaire de stupéfiants a occupé le Tribunal de district de Sierre, ce lundi. Un ressortissant tunisien est accusé d'avoir orchestré un trafic de haschich de grande ampleur dans la cité Aldrin, située à Sierre. Il nie une grande partie des faits.

L'homme de 22 ans a dû répondre d'infraction grave et de contravention à la loi sur les stupéfiants, d'extorsion et chantage, de tentative d'extorsion simple et aggravée, de complicité de tentative d'extorsion aggravée et de contrainte. Le procureur Olivier Elsig a requis 4 ans prison et une expulsion du territoire suisse de 7 ans. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor a plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion.

Le trafic de haschich du prévenu et d'un coauteur présumé, jugé ultérieurement, a porté sur la vente d'au moins 540 kg de résine de cannabis pour un bénéfice de 540'000 francs, selon l'acte d'accusation.

Le Maghrébin a admis un trafic durant 30 mois et non 3 ans, ainsi que d'avoir vendu 250 kg de haschich. Il a refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

/ATS