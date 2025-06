Imposition individuelle: la CDF préfère la taxation commune

Une grande majorité des membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) s’oppose tant à l’initiative populaire sur l'imposition individuelle qu’au contre-projet. Elle préfère la taxation commune des couples mariés.

'L’imposition individuelle accroît la complexité pour les contribuables et les autorités, entraîne des inégalités entre les couples à un seul revenu et ceux à deux revenus et fait peser une lourde charge sur les finances publiques', indique mardi la CDF dans un communiqué.

Elle recommande aux gouvernements cantonaux de s’engager en faveur du référendum des cantons contre l'imposition individuelle, 'en raison de son coût élevé et des charges supplémentaires sur les finances publiques', précise le communiqué.

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) s'est réunie jeudi et vendredi derniers à Heiden (AR) pour son assemblée annuelle et a débattu de l’imposition individuelle.

