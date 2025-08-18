Incendie après une détonation dans un quartier à Berne

Une forte détonation a secoué lundi peu après 11h00 le quartier de la Längasse à Berne. De ...
Photo: KEYSTONE/Miriam Abt

Une forte détonation a secoué lundi peu après 11h00 le quartier de la Längasse à Berne. De la fumée noire visible loin à la ronde s'élevait d'un bâtiment situé à proximité de l'hôpital vétérinaire, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Des collaborateurs de la clinique vétérinaire ont été évacués et la police a partiellement dévié le trafic. L'incendie dégage une forte odeur très désagréable, a indiqué l'application Alertswiss qui conseille aux habitants du quartier de fermer les fenêtres. La police n'a pas encore donné de plus amples informations.

