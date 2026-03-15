Incendie dans un restaurant à Wittenbach SG: pas de blessés

Un incendie s'est déclaré samedi en fin de journée dans un restaurant de Wittenbach (SG). Personne ...
Incendie dans un restaurant à Wittenbach SG: pas de blessés

Incendie dans un restaurant à Wittenbach SG: pas de blessés

Photo: Handout Kantonspolizei St. Gallen

Un incendie s'est déclaré samedi en fin de journée dans un restaurant de Wittenbach (SG). Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont importants.

L'alerte a été reçue par la centrale d'appel d'urgence peu après 17h15, a indiqué dimanche la police cantonale de Saint-Gall. A leur arrivée, les secours ont constaté un incendie et un fort dégagement de fumée au rez-de-chaussée du bâtiment.

Selon le communiqué de la police, tous les occupants avaient déjà quitté les lieux par leurs propres moyens. Les pompiers ont pu empêcher la propagation du feu.

La cause du sinistre n'était pas claire dans un premier temps, mais la police suppose que le feu a pris dans la cuisine. Le Ministère public a chargé le centre de compétence en criminalistique de la police cantonale de mener l'enquête.

/ATS
 

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