Incendie de Crans-Montana: aucune des procureures n'est récusée

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation ...
Incendie de Crans-Montana: aucune des procureures n'est récusée

Incendie de Crans-Montana: aucune des procureures n'est récusée

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de récusation contre les magistrates en charge de l'affaire de l'incendie de Crans-Montana du 1er janvier. La demande émanait de l'avocat du père d'une jeune fille décédée dans l'incendie.

'La Chambre pénale n’a notamment pas constaté d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées du Ministère public (MP), constitutives de violations graves des devoirs des magistrats, qui dénoteraient une apparence objective de prévention des procureures visées', souligne-t-elle.

Dans son arrêt rendu le 8 avril, la Chambre pénale a rejeté trois demandes de récusation. La première était dirigée contre la procureure générale Beatrice Pilloud, la deuxième contre la procureure générale adjointe Catherine Seppey et les deux autres procureures du pool en charge de l'instruction, et la troisième, contre la procureure de l’Office régional du MP du Valais central, saisie initialement de la procédure comme magistrate de permanence.

Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral.

/ATS
 

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