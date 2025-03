Incendie en Macédoine du Nord : six mineurs parmi les victimes

Six des 59 victimes de l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord le week-end dernier avaient moins de 18 ans, a indiqué jeudi le bureau du procureur.

Selon le document envoyé aux médias, trois victimes avaient 16 ans, trois autres 17 ans, et 25 autres victimes avaient entre 18 et 25 ans. Elles ont toutes péri dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie du Pulse, une boîte de nuit de la ville de Kocani, où elles étaient venues assister au concert d'un groupe de hip-hop très connu dans le pays, dans une salle bondée et aux normes de sécurité défaillantes, selon les premiers éléments de l'enquête.

/ATS