Incendie meurtrier d'un hôtel en Turquie: 8 condamnés à perpétuité

Huit personnes ont été condamnées à des peines de prison à perpétuité pour l'incendie d'un hôtel de montagne qui avait coûté la vie à 78 personnes dont trente-six enfants en janvier dernier, a annoncé vendredi le tribunal de Bolu, dans le nord de la Turquie.

Parmi les condamnés figurent le propriétaire et le directeur de l'établissement, dont l'enquête a fait apparaître les très nombreux manquements aux normes de sécurité, selon les médias turcs présents au procès.

Un adjoint au maire de Bolu et le chef des pompiers de la ville ont également écopé d'une peine de prison à perpétuité. Le tribunal doit détailler les peines.

Trente-deux personnes, dont 20 en détention provisoire, ont comparu au total au cours du procès, où des proches des victimes avaient affiché les visages des leurs à l'extérieur d'un gymnase réquisitionné pour accueillir les débats.

L'enquête avait révélé que l'alarme incendie du Grand Kartal, hôtel haut de gamme de la station de ski de Kartalkaya, n'avait pas fonctionné la nuit du drame, et que certaines de ses installations de gaz n'étaient pas aux normes.

'Nous avions des inspections régulières', s'est défendu lors du procès Halit Ergül, le propriétaire du Grand Kartal, condamné à vie, qui a rejeté la faute sur le fournisseur de gaz.

'Je n'autorisais même pas les feux d'artifice devant l'hôtel lors des mariages pour empêcher que les oiseaux ne meurent', a-t-il lancé face aux juges, selon l'agence de presse privée DHA.

Les rescapés et proches des victimes ont défilé à la barre, souvent en larmes, livrant chacun leur récit de l'incendie parti d'un restaurant de l'hôtel peu avant 03h30 dans la nuit du 21 janvier.

Le très lourd bilan, et la présence d'une trentaine d'enfants parmi les 78 victimes, avait provoqué une vive émotion et une profonde colère, nourrie par les accusations de négligences.

/ATS