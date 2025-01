Incendies à Los Angeles: le bilan grimpe à onze morts

Le bilan des incendies qui font rage à Los Angeles depuis quatre jours est monté à onze morts au moins, ont indiqué vendredi les autorités américaines. Plus de 10'000 bâtiments ont été détruits et plus de 14'000 hectares sont partis en fumée.

L'incendie le plus important a brûlé plus de 8000 hectares sur la côte de Malibu et le quartier huppé de Pacific Palisades, où les pompiers ont affirmé commencer à contrôler les flammes. Le vent a faibli vendredi, alors que cinq principaux foyers sont encore actifs.

Dans l'après-midi de jeudi, un nouvel incendie s'est déclaré au nord du principal foyer de Pacific Palisades, près du richissime quartier d'Hidden Hills. Il a été largement maîtrisé depuis lors. La situation 'est encore très dangereuse', a averti Deanne Criswell, de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (FEMA).

'Les vents ont faibli aujourd'hui, mais je viens de recevoir le bulletin météorologique [...] Les vents vont se renforcer à nouveau dans les prochains jours', a-t-elle ajouté.

/ATS