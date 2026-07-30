Incendies en Grèce : quelque 8000 personnes évacuées en Crète

Quelque 8000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Crète en raison d'un incendie qui menace une station balnéaire, a annoncé jeudi la vice-préfète de la région de Rethymnon. Le feu est attisé par des vents violents.

'Nous avons évacué quelque 8000 personnes' mercredi soir de la station balnéaire d'Agia Galini, a indiqué Maria Lion sur la chaîne de télévision publique ERT. L'incendie qui s'est déclaré mercredi a entraîné la mort de deux pompiers. 'C'était une journée noire', a-t-elle ajouté.

Les flammes ont détruit des habitations, des installations agricoles et tué du bétail, mais l'ampleur exacte des dégâts reste inconnue tant que le feu n'est pas maîtrisé, a encore précisé la responsable.

Des vents de jusqu'à 125 km/h ont soufflé au sud de la ville de Rethymnon, région dans laquelle se trouve ce pittoresque port de pêche prisé des touristes, selon les services météorologiques. Les vents devaient rester 'très violents' dans le sud de la Crète tout au long de la journée, selon le site de l'Observatoire national d'Athènes.

Les évacuations ont été ordonnées alors que l'incendie s'est approché à moins d'un kilomètre d'Agia Galini avant de changer de direction.

Selon un porte-parole des garde-côtes, quatre navires, dont un de l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, étaient positionnés au large d'Agia Galini afin de participer si nécessaire aux opérations d'évacuation. 'Mais les conditions sont extrêmement difficiles. Les vents atteignent force 9 à 10 Beaufort', soit de 75 à plus de 100 km/h, a-t-il déploré.

Plus de 200 pompiers et 53 camions ont été déployés, mais les vents violents empêchent la plupart des moyens aériens d'intervenir. Un troisième pompier est par ailleurs mort alors qu'il participait aux opérations de lutte contre un incendie près de Gytheio, dans la péninsule du Péloponnèse.

Selon la Protection civile grecque, plusieurs régions, dont la Crète, la région d'Athènes, l'est du Péloponnèse et la majeure partie des îles de la mer Egée, ont été placées en vigilance orange ce jeudi avec un risque 'très élevé' de feux.

/ATS