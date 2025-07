Incendies: un peu de répit pour le Portugal et l'Espagne

Le Portugal et l'Espagne tentaient de venir à bout d'une série de feux de forêts encore actifs jeudi matin. La situation était toutefois plus calme que ces derniers jours, selon les services de secours des deux pays ibériques.

Dans la région d'Arouca, dans le nord du Portugal, plus de 4600 hectares de végétation ont été brûlés par un incendie qui fait rage depuis lundi sur un périmètre de 48 km, laissant un paysage de désolation, avec des arbres calcinés, quelques maisons noircies et des sols recouverts de cendres encore fumantes.

'Ce matin la situation est bien plus contrôlée, avec une seule ligne de feu encore active dans la commune de Cinfaes que nous espérons maîtriser dans les prochaines heures', a indiqué un responsable régional de la protection civile, Hugo Santos.

Quelque 600 pompiers restaient mobilisés pour éteindre ce brasier, qui a encore provoqué l'évacuation temporaire de quatre villages dans la nuit de mercredi à jeudi.

'Ici on est dans une zone forestière, pour notre bonheur et pour notre malheur... On ne sait pas comment l'incendie a commencé mais il s'est étendu rapidement', a témoigné à l'AFP un résident de la région, Manuel Jorge. 'A partir du moment où on laisse l'incendie gagner du terrain, tout brûle!', s'est lamenté ce retraité de 80 ans.

Plus au nord, le foyer qui s'est déclaré samedi à Ponte da Barca, aux abords des forêts du parc national de Peneda-Gerês, classé réserve mondiale de la biosphère depuis 2009, comptait toujours quatre fronts actifs combattus par 415 pompiers.

Nuage de fumée

Dans l'ouest de l'Espagne, les deux feux de forêt les plus préoccupants des derniers jours continuaient de brûler à Avila et en Estrémadure, sans pour autant s'étendre beaucoup ni provoquer d'importants dégâts matériels ou humains.

Le périmètre de l'incendie qui faisait rage depuis lundi dans la municipalité de Cuevas del Valle, dans la province d'Avila (centre-ouest), a été stabilisé grâce aux efforts de 140 pompiers.

Le confinement des quelque 900 habitants de Mombeltrán a été maintenu pendant la nuit, et un nuage de fumée grisâtre planait sur le village, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

En Estrémadure, l'incendie de Caminomorisco a été stabilisé à 70%, selon un responsable du gouvernement régional, Abel Bautista. Tous les résidents évacués de quelques hameaux menacés avaient été autorisés à rentrer, sauf pour deux localités, a-t-il précisé sur X.

En Galice, les services d'urgence ont lancé mercredi soir une alerte téléphonique aux résidents de cinq municipalités leur ordonnant de rester chez eux en raison d'un feu de forêt à O Couto-Caniza, mais la mesure a été levée jeudi matin.

Les experts considèrent que la multiplication des vagues de chaleur, sont des conséquences du changement climatique. La péninsule ibérique est fortement frappée, avec des canicules et sécheresses qui favorisent les feux de forêt.

