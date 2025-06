Incident d'Alaska Airlines: Boeing et le régulateur mis en cause

Des défaillances de Boeing sont la 'cause probable' de l'incident en vol sur un avion d'Alaska Airlines en janvier 2024, cumulées à un 'défaut de supervision' de l'avionneur par le régulateur FAA, a conclu l'agence américaine de sécurité dans les transports (NTSB).

Le conseil d'administration de la NTSB a examiné mardi lors d'une audience publique de près de six heures les résultats de l'enquête menée par ses experts et a approuvé le projet de rapport final, qui doit être publié prochainement.

Le 5 janvier 2024, pendant la phase d'ascension d'un Boeing 737 MAX 9 opérant le vol 1282 d'Alaska Airlines entre Portland (Oregon) et Ontario (Californie), une porte-bouchon - opercule condamnant une issue de secours redondante - s'est détachée, laissant un trou béant dans le fuselage et faisant quelques blessés légers.

Dans un rapport préliminaire publié un mois après, la NTSB avait révélé que quatre boulons prévus pour fixer cette pièce au fuselage manquaient.

Des recommandations

L'enquête a établi - Boeing l'a confirmé - qu'ils avaient été retirés pendant l'assemblage final du fuselage à son usine de Renton (nord-ouest) par du personnel non habilité, opération qui de surcroît n'avait pas été documentée et qui a donc échappé aux contrôles. Cet incident, sur un avion livré en octobre, a révélé au grand public les problèmes de qualité de la production du constructeur aéronautique et déclenché une crise profonde.

Pour remédier aux différents problèmes repérés par les enquêteurs, l'agence a émis un certain nombre de recommandations pour Boeing, pour la FAA ainsi que pour plusieurs organisations aériennes.

'Nous, chez Boeing, regrettons cet accident et nous continuons à travailler au renforcement de la sûreté et de la qualité à travers nos opérations', a réagi Boeing après la séance.

'Nous passerons en revue le rapport final et les recommandations tout en continuant à mettre en oeuvre des améliorations', a-t-il poursuivi.

De son côté, la FAA a affirmé 'prendre sérieusement les recommandations de la NTSB et examinera avec précaution celles émises aujourd'hui'.

Au cours de la séance, il est apparu notamment que Boeing avait conçu un système d'attache supplémentaire pour ses porte-bouchons et des garde-fous visuels. Les nouveaux avions devraient en être équipés à partir de 2026 et ceux déjà en exploitation devraient être réusinés, a précisé un enquêteur.

