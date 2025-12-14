Incident en cours à Sydney, la police ordonne de se mettre à l'abri

La police australienne a ordonné dimanche au public de se mettre à l'abri en raison d'un 'incident en cours' sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.

'La police est en train d'intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d'éviter le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l'abri', a écrit la police de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs médias australiens, une fusillade aurait éclaté sur les lieux, très fréquentés, et aurait créé un mouvement de panique.

/ATS
 

