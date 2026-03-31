Inculpation de l'adolescent qui avait agressé un juif à Zurich

L'adolescent alors âgé de 15 ans qui avait agressé à l'arme blanche un juif orthodoxe à Zurich ...
Inculpation de l'adolescent qui avait agressé un juif à Zurich

Inculpation de l'adolescent qui avait agressé un juif à Zurich

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

L'adolescent alors âgé de 15 ans qui avait agressé à l'arme blanche un juif orthodoxe à Zurich en 2024 est inculpé pour tentative multiple d'assassinat. Il devra comparaître devant le tribunal des mineurs de Dielsdorf (ZH).

Avant l’attaque au couteau, l'adolescent aurait tenté de pénétrer dans une synagogue dans le but d’y tuer des personnes de confession juive, indique mardi le tribunal de district de Dielsdorf dans un communiqué. Le jeune homme est aussi accusé de soutien à une organisation criminelle ainsi que d’incitation à la discrimination et à la haine.

L’adolescent est toujours placé dans une institution fermée. Le 2 mars 2024, alors âgé de 15 ans, il avait grièvement blessé un juif orthodoxe avec un couteau dans une rue de Zurich. Il se serait radicalisé via Internet et aurait revendiqué son appartenance à l'Etat islamique.

/ATS
 

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