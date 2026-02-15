Inculpés pour avoir voulu braquer le patron de Binance France

Trois hommes ont été inculpés à Paris dimanche, soupçonnés de faire partie d'un commando armé ayant voulu braquer le patron de Binance France, un des gros acteurs du secteur de la cryptomonnaie, a appris l'AFP de source judiciaire.

Les enlèvements, parfois spectaculaires, et les vols liés aux cryptomonnaies se sont multipliés depuis début 2025 en France, parallèlement à la popularité de ces actifs.

Tôt jeudi matin, trois jeunes hommes, encagoulés et munis d'armes de poing, ont fait irruption dans le logement d'un couple à Saint-Mandé, près de Paris. Ce dernier a été séquestré puis violenté par ces hommes 'cherchant manifestement le PDG de la société Binance France', a relaté le parquet, sollicité par l'AFP.

Les malfrats se alors sont rendus à une vingtaine de km de là, où ils s'en sont pris à une autre famille, 'cherchant un entrepreneur spécialisé dans le domaine des cryptomonnaies', selon le récit du parquet.

Selon une source policière, la femme a été victime de plusieurs coups de crosse avec une arme de poing. Durant l'agression, les victimes ont entendu l'un des suspects, alors au téléphone, dire que 'l'adresse n'était pas la bonne'.

Les trois hommes, nés respectivement en 2004, 2005 et 2007, ont pu être localisés, suivis et interpellés à leur descente de train à Lyon (centre-est), selon le parquet.

La série noire des enlèvements a commencé en janvier 2025 avec le rapt du cofondateur de Ledger (start-up de portefeuilles de cryptomonnaies), David Balland, et de sa compagne.

Dans une affaire récente, six suspects, parmi lesquels un mineur, ont été inculpés mercredi à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans le rapt et la séquestration d'une magistrate, dont le compagnon est 'associé dans une start-up qui a des activités de cryptomonnaies', selon le procureur de Lyon, Thierry Dran.

