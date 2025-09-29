Indonésie: un mort et 79 blessés dans l'effondrement d'un immeuble

Une personne a été tuée et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble ...
Indonésie: un mort et 79 blessés dans l'effondrement d'un immeuble

Indonésie: un mort et 79 blessés dans l'effondrement d'un immeuble

Photo: KEYSTONE/EPA/FULLY HANDOKO

Une personne a été tuée et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages sur l'île indonésienne de Java, a-t-on indiqué de source policière.

Le nombre de victimes portées disparues n'est toujours pas connu.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré, a rapporté l'agence de presse officielle Antara, citant un témoin.

Selon un porte-parole de la police, Jules Abraham Abast, les sauveteurs ont réussi à évacuer 79 blessés qui ont été hospitalisés.

L'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, a indiqué aux journalistes que le bâtiment s'est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

'Le bâtiment ne comptait que trois étages. Il était prévu d'en construire quatre', a-t-il dit.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Manifestations à Madagascar: au moins 22 personnes tuées (ONU)

Manifestations à Madagascar: au moins 22 personnes tuées (ONU)

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 18:25

Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:27

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:21

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:19

Articles les plus lus

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:15

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

La croissance du PIB a accéléré en Suisse à 1,4% en 2024

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:19

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Vevey: manifestation contre la vente de « Nestlé Waters »

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:21

Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Novartis se lance dans la vente directe aux patients aux USA

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:27

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 11:23

Conséquences incertaines pour Swiss

Conséquences incertaines pour Swiss

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:09

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Cyberattaque: Jaguar Land Rover prévoit une reprise de production

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 12:52

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Économie    Actualisé le 29.09.2025 - 15:15