Initiative des 12%: une « arnaque », selon la gauche et les syndicats

Le comité unitaire vaudois 'Non à l'initiative 12%' a lancé sa campagne mercredi. Il dénonce une baisse d'impôts 'inégalitaire et dangereuse' pour les prestations publiques. Il appelle la population à rejeter cette initiative dans les urnes le 27 septembre prochain.

Le texte des milieux patronaux et économiques, intitulé 'Baisse d'impôts pour tous: redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne', est présenté par ses initiants 'comme une baisse d'impôts générale'. 'En réalité, cette arnaque est un cadeau fiscal massif de près de 300 millions de francs, capté avant tout par les très hauts revenus et les très grandes fortunes', ont résumé devant la presse les partis de gauche (PS, Vert-e-s, POP et EAG) et les syndicats.

'Derrière le slogan trompeur d'une baisse d'impôts pour toutes et tous, l'initiative 12% organise en réalité un cadeau fiscal taillé sur mesure pour les plus riches. Son mécanisme est profondément injuste: plus on gagne, plus on possède, plus on reçoit', disent-ils.

/ATS