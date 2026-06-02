Initiative pour ancrer la sécurité numérique dans la Constitution

La Confédération doit garantir la sécurité numérique de la Suisse. L'association Swiss Digital Pact a lancé mardi l'initiative populaire 'Pour la sécurité numérique de la Suisse', qui vise à renforcer la résilience et la souveraineté du pays.

Le comité d'initiative veut davantage de 'confiance, sécurité et souveraineté numérique au niveau constitutionnel', indique-t-il dans un communiqué. Les initiants souhaitent notamment que la Confédération fixe des dispositions de sécurité 'contraignantes' pour tous les acteurs, privés ou publics, du numérique en Suisse.

'Nous voulons garantir que la sécurité numérique soit reconnue comme une mission centrale de l'Etat', explique Gérald Vernez, président de Swiss Digital Pact, cité dans le communiqué.

Le comité souhaite aussi garantir la protection des données personnelles et de promouvoir les compétences numériques au sein de la population.

L'association Swiss Digital Pact est indépendante de tout parti politique

/ATS