Initiative « pour l'avenir »: un texte qui ne fera « que des perdants »

L'initiative 'pour l'avenir' des Jeunes socialistes ne ferait que des perdants, selon une alliance des partis bourgeois. Un comité a dénoncé mardi un texte qui poussera les grands contribuables à fuir la Suisse, provoquant des pertes fiscales et des hausses d'impôts.

L'initiative populaire de la Jeunesse socialiste 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement' (initiative pour l'avenir), soumise au vote le 30 novembre prochain, demande notamment un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Cet argent servirait à financer des mesures climatiques.

De nombreuses entreprises familiales seraient directement impactées par l'initiative, estime dans un communiqué l'alliance interpartis, formée par le PLR, l'UDC, le Centre, le PVL et les associations économiques. Un tel impôt ne ferait que des perdants: grands contribuables, PME et in fine la classe moyenne.

Cette dernière devrait passer à la caisse. Le Conseil fédéral craint des pertes fiscales pouvant atteindre 3,7 milliards de francs par an, qui ne pourraient être compensées que par des coupes massives ou des hausses d'impôts, selon l'alliance.

/ATS