Initiative service citoyen: pour et contre au coude à coude

Confirmant un premier sondage il y a 10 jours, l'enquête de la SSR fait état d'intentions de vote clairement contre 'l'initiative pour l'avenir' qui veut imposer les successions sur les grandes fortunes. Celle sur le service citoyen enregistre des avis partagés.

Les ordres de grandeur des résultats si le scrutin avait eu lieu le 10 octobre confirment ceux du premier sondage réalisé par Tamedia et 20 Minutes: une égalité presque parfaite pour initiative service citoyen pour tous (48% de oui, 46% de non). Et un rejet à près de deux contre un du texte des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt de 50% sur les successions pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs en faveur de la protection du climat.

Il s'agit là d'un instantané pris à environ sept semaines du 30 novembre, et non pas d'un pronostic, écrit vendredi l'institut gsf.bern. L'étude décrit la situation de départ, en début de phase de la campagne principale. Et de préciser que dans cette phase précoce, la formation de l'opinion se présente à des stades différemment avancés.

/ATS