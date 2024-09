Innovation médicale: un centre d'excellence ouvre à Genolier (VD)

Le Genolier Innovation Hub a été inauguré vendredi sur La Côte vaudoise. Ce pôle dédié à l'innovation médicale et à l'ambition internationale, qui a coûté 100 millions de francs, vise à créer un environnement propice à la collaboration interdisciplinaire.

Situé au pied de la clinique de Genolier, ce nouveau bâtiment bénéficie de 25'000 mètres carrés aménageables. Disposé sur trois étages, il comprend des bureaux et laboratoires, mais aussi deux salles de chirurgie, des bunkers de radiothérapie, des locaux techniques, un auditorium de 300 places, diverses salles de conférence, des espaces de formation, un parking et un toit végétalisé.

Ces installations visent à regrouper des acteurs de l'industrie, de la recherche, des hôpitaux publics et privés de Suisse et d'ailleurs. 'Le Genolier Innovation Hub dépasse largement le cadre d'un centre de recherche traditionnel', affirme sa directrice, Anna Gräbner.

'Sa mission est d'accélérer l'innovation en mettant ensemble tous les acteurs de la santé. C'est une plate-forme médicale et scientifique qui vise, notamment, à réduire le temps d'attente entre la création d'un prototype et son arrivée au chevet d'un patient', relève-t-elle, interrogée par Keystone-ATS.

Selon elle, le hub de Genolier va offrir un environnement 'où les idées prennent vie et où les barrières entre la recherche, l'industrie et la pratique clinique sont levées.' Et d'ajouter: 'Nous visons à créer un écosystème où l'innovation prospère de manière fluide et interdisciplinaire, avec un accent sur l'application clinique concrète'.

Une 'nouvelle ère'

Le Genolier Innovation Hub aspire à devenir 'un leader mondial dans le développement de solutions innovantes pour les défis de santé actuels et futurs.' Un 'focus' sera notamment mis dans les domaines de la medtech, de la pharmacologie, des technologies numériques et des biosciences.

Pour Oscar Matzinger, directeur médical de la radio-oncologie au Swiss Medical Network, l'un des partenaires du site, ce hub va permettre 'une interaction sans précédent' entre les chercheurs et les cliniciens, de quoi faciliter le développement et l'adoption de nouvelles technologies médicales. Il évoque même 'une nouvelle ère pour l'innovation en Suisse et à l'international.'

Portes ouvertes

Après deux ans et demi de travaux, les locaux ont été officiellement inaugurés vendredi à Genolier en présence de nombreux invités, parmi lesquels figurait notamment le conseiller fédéral Guy Parmelin. Des portes ouvertes auront lieu ce week-end pour le grand public sur l'ensemble du campus de Genolier.

Le projet a coûté 100 millions de francs, dont 65 pour la construction. Il a été financé par la société holding Aevis Victoria. 'Notre hub incarne cette vision commune, où la technologie et la pratique clinique convergent pour améliorer la qualité de vie des patients', souligne Antoine Hubert, administrateur délégué d'Aevis Victoria.

/ATS