Inondations en Espagne: au moins 51 morts (services de secours)

Au moins 51 personnes ont péri dans les inondations dramatiques qui ont dévasté dans la soirée de mardi la région de Valence, selon un bilan provisoire. Les autorités évoquent une situation sans précédent.

'Le chiffre provisoire de personnes décédées (est) de 51', ont annoncé les services d'urgence dans un message sur le réseau social X. La région, dans le sud-est de l'Espagne, était pratiquement coupée du reste du pays, certains villages étant inaccessibles.

Dans la nuit, le président du gouvernement régional de la communauté de Valence, Carlos Monzón, avait indiqué que plusieurs corps avaient été retrouvés. 'Nous faisons face à une situation sans précédent, que personne n'a encore jamais vue', avait-il ajouté . Rien ne laissait toutefois prévoir un tel nombre de victimes, qui fait de ces inondations les plus dramatiques en Espagne depuis août 1996.

Pas de déplacement par la route

Les autorités avaient indiqué mardi que sept personnes étaient portées disparues, dont une à L'Alcudia, dans la région de Valence, et six à Letur, dans la province voisine d'Albacete (région de Castille-La Manche), où une crue soudaine avait envahi les rues, emporté des voitures et inondé des bâtiments.

Les services d'urgence, appuyés par des drones, ont travaillé toute la nuit pour rechercher les six disparus à Letur, a déclaré à la télévision publique TVE la déléguée du gouvernement central en Castille-La Manche, Milagros Tolon. 'La priorité est de retrouver les personnes disparues', a-t-elle ajouté.

La police de la ville de L'Alcudia a, pour sa part, déclaré être à la recherche d'un chauffeur de camion porté disparu depuis mardi après-midi. Les autorités ont demandé à tous les habitants de la région de ne pas essayer de se déplacer par la route.

Cellule de crise

Le gouvernement central a mis en place une cellule de crise, qui s'est réunie pour la première fois mardi soir, et a envoyé dans la région de Valence une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage.

Cette cellule de crise devait se réunir de nouveau mercredi à midi sous la présidence du premier ministre Pedro Sánchez, de retour d'une visite officielle en Inde. M. Sánchez devait au préalable s'adresser au pays depuis le palais de La Moncloa à 11h30.

'Je suis avec inquiétude les informations sur les personnes disparues et les dégâts causés par la tempête ces dernières heures', avait-il écrit dans la nuit sur X, invitant la population à suivre les conseils des autorités. 'Soyez très prudents et évitez les déplacements inutiles', a-t-il ajouté.

Le roi Felipe VI s'est lui dit 'dévasté par les dernières nouvelles' concernant les inondations, a écrit la maison royale espagnole dans un message sur le réseau social X. 'Nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des plus de 50 morts. Force, courage et tout le soutien nécessaire aux intéressés'.

Déraillement de train

La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi, de même que les jardins publics, et que tous les événements sportifs étaient annulés.

Douze vols qui devaient atterrir à l'aéroport de Valence ont été détournés vers d'autres villes d'Espagne en raison des fortes pluies et des vents violents, a indiqué l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena.

Dix autres vols qui devaient partir ou arriver à l'aéroport ont été annulés. L'opérateur national d'infrastructures ferroviaires Adif avait suspendu mardi soir les trains à grande vitesse entre Madrid et Valence en raison des effets de la tempête sur les principaux points du réseau ferroviaire.

Un train à grande vitesse transportant 276 passagers avait d'ailleurs déraillé dans la région méridionale d'Andalousie, mais personne n'avait été blessé, selon le gouvernement régional.

Les services d'urgence ont secouru des dizaines de personnes à Alora, en Andalousie, certains par hélicoptère, après le débordement d'une rivière.

L'agence météorologique nationale Aemet avait déclaré une alerte rouge dans la région de Valence et le deuxième niveau d'alerte le plus élevé dans certaines parties de l'Andalousie, prévenant que les pluies allaient se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. De nombreuses routes ont été coupées dans les deux régions en raison des inondations.

'Goutte froide'

La région de Valence et la côte méditerranéenne espagnole en général subissent régulièrement, en automne, le phénomène météorologique de la 'gota fria' (la 'goutte froide'), une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et extrêmement violentes, parfois pendant plusieurs jours.

Les scientifiques avertissent que les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les tempêtes sont à la fois de plus en plus fréquents, de plus en plus longs et de plus en plus intenses en raison du changement climatique.

