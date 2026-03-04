Iran: Israël affirme avoir réalisé des « avancées historiques »

Israël a affirmé jeudi avoir réalisé des 'avancées historiques' pour sa protection grâce à ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Israël a affirmé jeudi avoir réalisé des 'avancées historiques' pour sa protection grâce à la guerre menée avec les Etats-Unis contre l'Iran. Téhéran était en train de reconstruire son programme nucléaire, selon les autorités israéliennes.

'Israël et les Etats-Unis ont ensemble réalisé des avancées historiques pour protéger nos citoyens et le monde civilisé', a déclaré la porte-parole du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dans un message vidéo.

Elle a également affirmé que cette attaque était nécessaire, car l'Iran était en train de reconstruire son programme nucléaire dans de 'nouveaux bunkers souterrains' et qu'il y existait des signes selon lesquels l'Iran prévoyait 'd'attaquer Israël et les forces américaines au Moyen-Orient'.

/ATS
 

