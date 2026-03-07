Iran: Trump évoque un envoi possible envoi de troupes au sol

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un envoi possible de troupes au sol en ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un envoi possible de troupes américaines au sol en Iran pour contrôler les stocks d'uranium enrichi du pays. 'Peut-être qu'à un moment nous le ferons. Ce serait formidable', a-t-il lancé à bord d'Air Force One.

C'est 'quelque chose que nous pourrions faire plus tard. Mais pas maintenant', a-t-il ajouté.

La Maison-Blanche a affirmé, entre autres, pour justifier l'offensive contre l'Iran, que le pays avait accumulé de tels stocks d'uranium enrichi, qu'il était très proche de pouvoir fabriquer une bombe atomique.

Steve Witkoff, émissaire américain spécial qui a mené des négociations indirectes avec Téhéran, a assuré il y a quelques jours sur la chaîne télévisée Fox News que l'Iran avait 'environ 460 kilogrammes d'uranium enrichi à 60%' et que 'ce matériau à 60% pouvait être porté à 90%, le niveau pour fabriquer une bombe, en une semaine environ, peut-être dix jours'.

Le chef de l'agence de l'ONU pour l'énergie nucléaire (AIEA), Rafael Grossi, avait lui écrit sur le réseau social X le 3 mars: 'Il n'existe pas de preuve que l'Iran soit en train de fabriquer une bombe nucléaire, mais son stock important d'uranium enrichi à un degré proche de celui nécessaire pour une arme et son refus de donner un accès total à mes inspecteurs sont une source de sérieuse inquiétude'.

/ATS
 

