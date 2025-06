Iran: annulations de vols avec la fermeture des espaces aériens

Swiss, Lufthansa, Air France, Air India, Emirates ou Qatar Airways ont annoncé vendredi la suspension de dizaines de vols vers et depuis le Moyen-Orient, ou prévoyant un survol de la région.

Des mesures qui font suite aux frappes israéliennes sur le territoire iranien, Israël, l'Iran, mais aussi l'Irak et la Jordanie ayant dans la foulée fermé leur espace aérien.

Le groupe Lufthansa, propriétaire de la compagnie aérienne Swiss, a indiqué suspendre les vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 22 juin inclus. Air France a interrompus ses liaisons entre Paris et Tel Aviv 'jusqu'à nouvel ordre', tout en maintenant celles vers le Liban et les autres aéroports de la région.

'A cause de la situation en Iran', plusieurs vols d'Air India entre l'Inde et les Etats-Unis ou l'Europe ont dû s'arrêter vendredi matin dans des aéroports européens, saoudiens ou émiratis, a indiqué la compagnie sur son site. Les vols Delhi-Vienne et Bombay-Londres de vendredi matin s'apprêtaient à entrer dans l'espace aérien iranien quand Israël a lancé son attaque, et les avions ont fait demi-tour vers leur aéroport d'origine, selon le site Flight Aware.

Jordanie et Irak ferment leur espace aérien

Les compagnies aériennes du Golfe ont quant à elles annulé plusieurs vols en provenance et à destination de l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Iran et la Syrie. L'aéroport d'Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, a mis en garde contre 'des perturbations de vol' attendues 'tout au long de la journée'.

Même cas de figure dans les aéroports internationaux de Dubaï, qui font part d''annulations ou reports en raison des fermetures des espaces aériens en Iran, en Irak et en Syrie', d'après un communiqué posté sur le réseau social X. Vendredi peu après le lancement de l'attaque israélienne sur plusieurs villes iraniennes, la Jordanie et l'Irak ont annoncé la fermeture de leur espace aérien et la suspension des vols dans leurs aéroports.

L'armée israélienne a indiqué qu'environ 200 avions de combat avaient participé à cette opération qui a visé une centaine de cibles, des installations nucléaires et des sites militaires à travers la République islamique d'Iran. Elle a aussi indiqué qu'elle tentait d'intercepter 'environ 100 drones' lancés par l'Iran en représailles vers le territoire israélien.

/ATS