Iran et Etats-Unis s'accordent sur une feuille de route

La première séance de négociations Iran-Etats-Unis au Bürgenstock s'est terminée peu après 3h00 du matin. Les discussions 'techniques' entre les deux pays se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine dans le complexe hôtelier nidwaldien.

Les Etats-Unis et l'Iran se sont entendus sur une 'feuille de route' pour conclure dans les 60 jours un accord définitif pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé lundi les médiateurs pakistanais et qatari dans un communiqué conjoint.

Les délégations se sont 'mises d'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours, jetant ainsi les bases d'un démarrage immédiat de nouvelles discussions techniques'.

'Cellule de gestion de conflits'

L'Iran et les Etats-Unis sont convenus de créer une 'cellule de gestion des conflits' pour mettre fin aux affrontements au Liban. Les deux pays se sont accordés sur une 'ligne de communication' pour sécuriser le transit dans le détroit stratégique d'Ormuz, ont également annoncé lundi les médiateurs.

'Les parties se sont accordées sur la création d'une cellule de gestion des conflits, rassemblant les parties et la République du Liban, et animée par les médiateurs, afin de garantir le respect de la cessation des opérations militaires au Liban', détaille un communiqué conjoint des médiateurs pakistanais et qatari.

Sécuriser le transit dans le détroit d'Ormuz

L'Iran et les États-Unis se sont accordés sur une 'ligne de communication' pour sécuriser le transit dans le détroit d'Ormuz. 'Une ligne de communication entre les parties a été créée (...) afin d'éviter les incidents et les problèmes de communication, avec l'objectif d'assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz', ont expliqué dans un communiqué les médiateurs pakistanais et qatari.

Ce passage aux mains des Iraniens est stratégique pour le transport du gaz, du pétrole et d'autres matières premières. Environ un cinquième des hydrocarbures mondiales transitent en temps de paix par cette voie maritime.

Araghchi salue des 'progrès majeurs'

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a salué dans la nuit, sur le réseau social X, des 'progrès majeurs' dans les négociations avec les États-Unis. Il s'est ainsi félicité du déblocage d'avoirs iraniens et de la levée de restrictions sur le pétrole, en plus d'avancées sur le dossier libanais.

'La médiation pakistanaise et qatarie a permis des progrès majeurs afin de mettre un terme à la guerre au Liban', a-t-il écrit sur X, à l'issue d'une première session de pourparlers au Bürgenstock. 'Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoir gelés sont débloqués et un plan de reconstruction et de développement majeur de l'Iran a été lancé', a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

/ATS