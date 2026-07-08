Iran: l'armée américaine lance de nouvelles frappes

L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi soir pour ...
Iran: l'armée américaine lance de nouvelles frappes

Iran: l'armée américaine lance de nouvelles frappes

Photo: KEYSTONE/AP U.S. Navy/MASS COMMUNICATION SPECIALIST SEAMAN MICHAEL

L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi soir pour 'affaiblir la capacité' de Téhéran à cibler des navires dans le détroit d'Ormuz. Des explosions ont été entendues à plusieurs endroits le long des côtes iraniennes.

' Les Etats-Unis tiennent l'Iran pour responsable des récentes agressions injustifiées contre des navires commerciaux et des équipages civils transitant librement sur une voie de navigation internationale vitale', a écrit l'armée américaine sur le réseau social X.

Des avions de combat ont été entendus au-dessus de l'île de Kish et plusieurs explosions ont secoué les villes portuaires de Bandar Abbas, Konarak et Chabahar, dont certaines ont subi des coupures d'électricité, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

Le président américain Donald Trump a menacé dans la foulée sur son réseau social Truth Social l'Iran de frappes 'bien pires' en cas de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz.

/ATS
 

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