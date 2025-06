Iran: les USA ont attaqué trois sites nucléaires

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que les Etats-Unis ont mené une attaque 'très réussie' sur trois sites nucléaires iraniens.

Une charge complète de bombes a notamment visé le site nucléaire de Fordo, au sud de la capitale iranienne Téhéran.

'Nous avons mené à bien une attaque très réussie sur les trois sites nucléaires en Iran, notamment Fordo, Natanz et Ispahan', a déclaré le président américain dans un communiqué.

'Une pleine charge de bombes a été larguée sur le site principal, Fordo', a-t-il poursuivi, ajoutant que tous les avions ayant participé à l'attaque étaient 'désormais hors de l'espace aérien iranien'.

'Félicitations à nos grands guerriers américains. Aucune autre armée au monde n'aurait pu faire cela. L'HEURE DE LA PAIX A SONNÉ!', a-t-il encore dit, affirmant que l'Iran devait 'maintenant accepter de mettre fin à cette guerre'.

Les experts s'accordent sur le fait que seuls les Etats-Unis ont la capacité de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies, comme l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo, située au sud de Téhéran et au coeur du programme nucléaire iranien.

Des avions bombardiers B-2 ont décollé d'une base aux Etats-Unis en direction de l'ouest, au-dessus du Pacifique, ont rapporté samedi le New York Times et des sites de suivi de vols, sans que l'on sache s'ils ont participé à l'attaque.

Le président américain, qui avait assuré que l'Iran ne pouvait en aucun cas disposer de l'arme nucléaire, avait dit vendredi donner au 'maximum' deux semaines à l'Iran pour éviter d'éventuelles frappes américaines, mais il a finalement décidé d'aller de l'avant au côté de son allié israélien.

Il avait réuni en début de soirée à la Maison Blanche son conseil de sécurité et doit s'exprimer plus tard dans la soirée, à 4h00 en Suisse.

Vague d'attaque de drones

Auparavant, le président iranien Masoud Pezeshkian a menacé Israël d'une riposte 'plus dévastatrice' à son attaque, et exclu tout arrêt du programme nucléaire de Téhéran.

Samedi soir, Téhéran a annoncé le lancement d'une 'vague importante de drones d'attaque et de drones suicides' vers Israël.

Israël a de son côté prévenu d'une 'longue' opération militaire, le chef de la diplomatie, Gideon Saar, affirmant que le risque que Téhéran se dote de 'la bombe atomique' avait déjà été 'retardé d'au moins deux ou trois ans'.

Assurant que son ennemi juré était sur le point de l'acquérir, Israël a lancé le 13 juin une attaque massive contre des centaines de sites militaires et nucléaires, tuant les plus hauts gradés du pays et des scientifiques de l'atome.

L'Iran dément vouloir se doter de l'arme atomique, mais défend son droit à un programme nucléaire civil.

L'Iran et Israël ont échangé de nouvelles frappes samedi, et dans la soirée, Israël a annoncé mener des raids dans la région de Bandar Abbas, grand port du sud de l'Iran, dans le détroit d'Ormuz. Des médias iraniens ont rapporté qu'une base militaire dans le sud de Téhéran avait été touchée et fait état de frappes sur Chiraz, grande ville du sud de l'Iran.

L'Iran a menacé de représailles contre les intérêts américains au Moyen-Orient si les Etats-Unis décidaient d'intervenir directement dans le conflit.

Jusqu'à présent, Washington s'était contenté d'apporter une aide défensive à Israël face aux missiles iraniens.

