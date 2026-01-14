Iran: « pas de pendaison aujourd'hui ou demain », dit un ministre

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mercredi qu'il n'y aurait 'pas de pendaison aujourd'hui ou demain' en Iran. Il s'est exprimé dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.

A la question 'allez-vous procéder à la pendaison de certains des manifestants ?', le ministre a répondu qu'il n'y aurait 'pas de pendaison aujourd'hui (mercredi) ou demain (jeudi)'. 'Je peux vous dire, je suis confiant dans le fait qu'il n'y a pas de projet de pendaison', a-t-il ajouté.

Donald Trump menace d'intervenir militairement en Iran pour mettre fin à la répression du mouvement de contestation, l'un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Le président américain a déclaré plus tôt dans la journée avoir été informé par 'une source fiable' qu'il n'y avait 'pas de projet d'exécution' en Iran, sans donner plus de détails.

/ATS