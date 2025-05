Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar a annoncé samedi que le Pakistan et l'Inde avaient accepté 'un cessez-le-feu avec effet immédiat' dans un message sur X, confirmant une annonce similaire du président américain Donald Trump.

Islamabad et New Delhi étaient engagés depuis plusieurs jours dans leur pire confrontation militaire depuis des décennies, échangeant attaques de drones, de missiles et tirs sur leur frontière contestée au Cachemire.

/ATS