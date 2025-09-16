Israël a perpétré un génocide dans la bande de Gaza (enquêteurs)

Israël a perpétré un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, selon la Commission d'enquête internationale sur l'Etat hébreu et les territoires palestiniens. Mardi à Genève, celle-ci a directement mis en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon les trois enquêteurs, les autorités et les forces de sécurité israéliennes ont mené quatre des cinq actes génocidaires selon la Convention de 1948 sur le crime de génocide. Des tueries, des dommages graves physiques et mentaux, l'imposition de conditions pour détruire la population palestinienne en totalité ou en partie, de même que des mesures pour empêcher les naissances en font partie.

'Il est clair qu'il y a une intention de détruire les Palestiniens', a affirmé la présidente de la Commission, Navi Pillay. Mandatés par le Conseil des droits de l'homme, les trois enquêteurs ont récemment présenté leur démission. L'un d'entre eux, Chris Sidoti, pourrait toutefois présider l'entité à l'avenir. Seule une cour internationale peut formellement conclure à un génocide.

/ATS