Israël annonce 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie

Israël a annoncé jeudi la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Cela au risque de tendre un peu plus ses relations avec une bonne partie de la communauté internationale mises à mal par sa conduite de la guerre à Gaza.

La décision, prise par le cabinet de sécurité israélien, a été rendue publique par le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, colon d'extrême droite, également ministre au sein du ministère de la Défense chargé de la gestion civile en Cisjordanie, c'est-à-dire des colonies.

'Nous avons pris une décision historique pour le développement des implantations: 22 nouvelles localités en Judée-Samarie', a déclaré M. Smotrich, en utilisant le nom par lequel les Israéliens désignent la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 en violation du droit international.

'Une décision historique'

'Il s'agit d'une décision historique [...] qui change la face de la région et façonne l'avenir de l'implantation [israélienne en Cisjordanie] pour les années à venir', a abondé M. Katz, membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, est régulièrement dénoncée par l'ONU comme l'un des principaux obstacles - avec la poursuite des violences entre les deux camps - à une solution de paix durable entre Israéliens et Palestiniens passant par la création d'un Etat palestinien viable ayant autorité sur la Cisjordanie et la bande de Gaza.

'Projet d'annexion explicite'

Le Hamas, contre qui Israël est en guerre à Gaza depuis bientôt 20 mois, a qualifié l'annonce du gouvernement israélien de 'défi flagrant [lancé] à la volonté internationale', y voyant une accélération 'de la judaïsation de la terre palestinienne dans le cadre d'un projet d'annexion explicite'.

'L'annexion des territoires occupés et l'expansion des colonies sont [l']objectif principal' du gouvernement, a jugé l'ONG israélienne La Paix maintenant, opposée à la colonisation, pour qui sa décision 'va remodeler de façon spectaculaire la Cisjordanie et renforcer encore l'occupation'.

Le Royaume-Uni a également dénoncé le projet du gouvernement israélien, y voyant 'un obstacle délibéré à un Etat palestinien'.

Witkoff a 'un très bon ressenti'

L'annonce du gouvernement israélien intervient après que l'émissaire spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a dit mercredi avoir 'un très bon ressenti' sur la possibilité de conclure une trêve à Gaza après 600 jours de guerre entre Israël et le Hamas et alors que l'escalade militaire d'Israël à Gaza suscite de plus en plus de critiques à l'étranger, notamment en Europe et y compris parmi les plus proches alliés d'Israël.

Elle a lieu aussi alors que la France doit présider avec l'Arabie saoudite en juin une conférence de l'Onu destinée à favoriser la solution de paix dite 'à deux Etats' : Israël et une Palestine indépendante et pleinement souveraine qui vivraient côte-à-côte en bonne entente.

Le gouvernement Netanyahu, pour qui 'la création d'un Etat palestinien [serait] une énorme récompense pour le terrorisme', s'oppose résolument à cette perspective.

Dans toute la Cisjordanie

Selon une carte publiée par les services de M. Smotrich, les 22 colonies en projet sont réparties à travers toute la Cisjordanie, du nord au sud en passant par le centre, mitant un peu plus un territoire morcelé par les implantations juives.

Deux des 22 colonies annoncées, Homesh et Sa-Nur, sont particulièrement symboliques : situées dans le nord de la Cisjordanie, elles sont en fait des réimplantations car elles avaient été évacuées en 2005 dans le cadre du retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza promu par le Premier ministre Ariel Sharon.

'L'héritage de nos ancêtres'

Formé en décembre 2022 grâce à l'appui de formations ultraorthodoxes et de partis d'extrême droite, le gouvernement de Netanyahu est l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël.

La colonisation de la Cisjordanie s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis la conquête de ce territoire lors de la guerre israélo-arabe de 1967 et s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel en particulier depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël.

L'annonce de nouvelles colonies n'avait suscité aucune réaction de figures majeures de l'opposition israélienne en début d'après-midi.

'Nous n'avons pas pris une terre étrangère, mais l'héritage de nos ancêtres', a soutenu M. Smotrich sur X, 'prochaine étape: la souveraineté'. Quelque 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, au milieu de trois millions de Palestiniens.

