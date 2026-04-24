Israël dit avoir tué six combattants du Hezbollah au Liban-Sud

L'armée israélienne a affirmé que ses soldats avaient tué six combattants du Hezbollah pro-iranien ...
Israël dit avoir tué six combattants du Hezbollah au Liban-Sud

Israël dit avoir tué six combattants du Hezbollah au Liban-Sud

Photo: KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

L'armée israélienne a affirmé que ses soldats avaient tué six combattants du Hezbollah pro-iranien dans un village du sud du Liban vendredi, lors d'échanges de tirs.

Selon l'armée, des soldats ont identifié six membres du groupe chiite dans le village de Bint Jbeil, zone où des combats intenses se sont déroulés avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril. 'Après identification, un échange de tirs intenses a débuté entre les terroristes et les soldats, pendant lequel les soldats ont éliminé deux terroristes', a précisé l'armée dans un communiqué.

'Par la suite, les soldats ont frappé la structure depuis laquelle les terroristes opéraient. Les quatre terroristes restants ont été éliminés', selon la même source.

Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hezbollah de tenter de 'saboter' les efforts de paix entre le Liban et Israël, au lendemain de l'annonce de la prolongation d'un cessez-le-feu entre les deux pays.

Plus tôt dans la journée, le mouvement chiite pro-iranien avait annoncé que la prolongation du cessez-le-feu annoncée jeudi par Donald Trump n'avait 'pas de sens' au vu des 'actes d'hostilité' persistants d'Israël. Il se réserve le droit de riposter aux 'agressions' d'Israël, a-t-il ajouté.

Après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, l'armée israélienne a pris le contrôle d'une bande de territoire libanais d'une profondeur d'une dizaine de kilomètres courant le long de la frontière.

/ATS
 

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