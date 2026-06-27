Israël: l'armée doit se préparer à un « séjour prolongé » au Liban

Le ministre israélien de la Défense a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de se préparer ...
Israël: l'armée doit se préparer à un « séjour prolongé » au Liban

Israël: l'armée doit se préparer à un

Photo: KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

Le ministre israélien de la Défense a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de se préparer à un 'séjour prolongé' dans le secteur qu'elle occupe dans le sud du Liban. Il a également menacé de répondre avec 'une grande force' si l'Iran attaquait Israël.

'Le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) et moi-même avons ordonné' à l'armée 'de se préparer à un séjour prolongé dans la zone de sécurité', a déclaré Israël Katz au lendemain de l'accord-cadre conclu entre le Liban et Israël pour mettre fin aux hostilités. Il faisait référence à la bande territoriale d'une dizaine de kilomètres occupée par Israël à l'intérieur du territoire libanais.

Comme l'avait fait Benjamin Netanyahu dès l'annonce de l'accord, il a souligné que 'le principe important établi' par ce texte 'est qu'il n'y aura aucun redéploiement (...) aucun retrait, tant que' le Hezbollah 'ne sera pas désarmé dans tout le Liban'.

Selon lui, l'accord conclu sous l'égide des Etats-Unis a porté 'un coup stratégique à l'axe iranien' dans la région, et si 'l'Iran tente d'attaquer Israël pour empêcher' sa mise en oeuvre, 'nous agirons contre lui avec une grande force', a affirmé Israël Katz dans une vidéo.

/ATS
 

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