Israël: les élections législatives se tiendront le 27 octobre

Les prochaines élections législatives israéliennes se tiendront le 27 octobre, a annoncé dimanche le Parlement.

'La législature actuelle étant appelée à aller jusqu'au terme de son mandat et les élections étant déjà fixées par la loi au 27 octobre, sans qu'il soit envisagé d'écourter le mandat de la Knesset, il n'est pas nécessaire d'adopter une 'loi de dissolution' de la Knesset', a affirmé la conseillère juridique de Parlement Sagit Afik, selon un communiqué.

Ce scrutin, le premier organisé depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, est largement considéré comme un référendum sur le leadership du premier ministre Benjamin Netanyahu.

/ATS