Israël poursuit son génocide contre les enfants à Gaza (enquêteurs)

Le génocide continue dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu depuis octobre dernier, ...
Israël poursuit son génocide contre les enfants à Gaza (enquêteurs)

Israël poursuit son génocide contre les enfants à Gaza (enquêteurs)

Photo: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

Le génocide continue dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu depuis octobre dernier, notamment contre les enfants, selon les enquêteurs onusiens. L'intensité et la nature systématique des activités militaires israéliennes se sont poursuivies, expliquent-ils.

La Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens avait affirmé l'année dernière qu'un génocide était perpétré dans la bande de Gaza. Dans un rapport mardi à Genève, elle relaie des décès et des blessures 'sans précédent' depuis pour les enfants palestiniens.

'Les preuves montrent que les enfants palestiniens ont été délibérément ciblés et tués par les forces de sécurité israéliennes', affirme le président de la Commission, Srinivasan Muralidhar. Et d'accuser l'Etat hébreu de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, méprisant le cessez-le-feu et le droit international.

L'ONU parle de plus de 260 enfants tués depuis la trêve, un chaque jour. Selon les trois enquêteurs, Israël est aussi responsable de crimes de guerre contre les enfants en Cisjordanie.

/ATS
 

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