Italie: 100 milliards d'euros pour le rail

Le groupe des chemins de fer italiens (FS) a annoncé jeudi des investissements de 100 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, lors de la présentation de son nouveau plan stratégique 2025-2029.

Sur ces 100 milliards, 14 proviendront du plan de relance européen, dont l'Italie est la principale bénéficiaire, tandis que 86 milliards seront financés en partie par FS mais essentiellement par l'Etat, unique actionnaire, a déclaré le directeur général Stefano Antonio Donnarumma.

Evoquant un plan de dix ans de 195 milliards d'euros d'investissements 'car les infrastructures sont planifiées de cette manière', les cinq prochaines années comprendront '100 milliards dont la majeure partie sera consacrée aux infrastructures ferroviaires', a-t-il précisé.

'L'objectif est d'améliorer la qualité du réseau ferroviaire et routier en achevant certains ouvrages essentiels pour le développement économique et social du pays', a-t-il expliqué devant la presse à Rome.

D'ici 2029, FS veut ainsi augmenter de 30% le nombre de personnes ayant accès aux trains à grande vitesse, de 40% le nombre de voyageurs à l'étranger - le groupe est présent dans une trentaine de pays dont la France, l'Espagne, l'Allemagne ou la Grèce - et de réduire d'environ 5% ses coûts opérationnels.

'La transformation technologique sera un élément clé avec plus de deux milliards d'euros qui seront investis dans des infrastructures numériques pour rendre la mobilité plus efficace et accessible', a déclaré pour sa part le président de FS, Tommaso Tanzilli.

A l'horizon 2029, le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards d'euros, un bénéfice opérationnel (Ebitda) de plus de 3,5 milliards d'euros et un bénéfice net d'environ 500 millions d'euros, selon le plan stratégique.

