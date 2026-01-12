Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a confirmé, lundi, la mise en détention ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a confirmé, lundi, la mise en détention de Jacques Moretti, dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Cette décision est prise pour une période initiale de 3 mois.

/ATS
 

