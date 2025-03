Japon: le seul héritier masculin au trône sans projet de mariage

Le prince Hisahito, qui n'a que 18 ans mais sur lequel repose l'avenir de la famille impériale japonaise sauf changement des règles de succession, a déclaré lundi lors de sa première conférence de presse que le mariage ne faisait pas encore partie de ses projets.

Seul un homme peut accéder au trône du Chrysanthème selon la règle actuelle, ce qui fait que l'avenir de la lignée impériale est en suspens avec un seul jeune héritier masculin du trône, le prince Hisahito, neveu de l'empereur Naruhito.

Il a eu 18 ans en septembre et est le deuxième en ligne à pouvoir devenir empereur, après son père.

'Concernant le mariage, je n'ai pas encore réfléchi au moment ou au partenaire idéal', a déclaré le prince aux journalistes lors d'une conférence de presse dont les médias étrangers étaient exclus.

Il a par contre décrit son goût pour l'observation des insectes et des plantes, et évoqué son hobby de jardinage qui l'amène à planter des légumes et du riz. Le prince a exprimé 'son inquiétude pour l'impact' du changement climatique 'sur la vie des gens'.

'Je me sens nerveux de vous parler à tous', a-t-il ajouté. Il a dit qu'il envisageait d'étudier à l'étranger comme d'autres membres de sa famille et assuré : 'Comme jeune membre de la famille impériale, je suis déterminé à remplir mon rôle'.

Le jeune prince est le fils unique du prince Akishino, 59 ans, frère de l'empereur Naruhito, 65 ans et de la princesse Kiko, 58 ans.

Règles de succession critiquées

La fille unique de Naruhito, 23 ans, ne peut pas succéder à son père, selon la règle en place depuis 1947 car elle est une femme. Une disposition récemment critiquée par un comité de l'ONU.

Selon la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu, et la légende fait remonter leur lignée à plus de 2600 ans. C'est la dynastie la plus ancienne au monde, même si les premiers empereurs historiquement attestés ont régné au VIe siècle après Jésus-Christ.

Après la défaite du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'occupant américain a maintenu l'institution pour préserver la cohésion nationale. Mais la Constitution de 1947, toujours en vigueur, cantonne l'empereur à des fonctions symboliques, hors du champ politique et l'a privé de tout statut divin.

L'institution a été modernisée par l'empereur Akihito qui a abdiqué en 2019 pour raisons d'âge et de santé et des travaux parlementaires se sont ouverts en 2024 pour discuter d'un assouplissement des règles de succession impériale, sachant que neuf Japonais sur dix sont favorables à ce qu'une femme puisse accéder au trône, selon un récent sondage de l'agence de presse Kyodo.

Le Parti libéral-démocrate au pouvoir (PLD, droite conservatrice) reste cependant farouchement contre l'abandon du système patrilinéaire.

