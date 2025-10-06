Jérémy Desbraux au Noirmont (JU) nommé cuisinier de l'année

Jérémy Desbraux, le chef de Maison Wenger au Noirmont (JU), est distingué 'cuisinier de l'année ...
Jérémy Desbraux au Noirmont (JU) nommé cuisinier de l'année

Jérémy Desbraux au Noirmont (JU) nommé cuisinier de l'année

Photo: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Jérémy Desbraux, le chef de Maison Wenger au Noirmont (JU), est distingué 'cuisinier de l'année 2026' par le Gault&Millau Suisse. Armel Bedouet, de L'Aparté à Genève, est le promu romand de l'année.

A 39 ans, Jérémy Desbraux (18 points) assure un travail remarquable qui célèbre les produits de la région. Et son hôtel restaurant a été complètement rénové, explique lundi Gault&Millau.

Sept cuisiniers font partie du 'Club des 19'. Marco Campanella nommé l'an dernier pour l'Eden Roc d'Ascona (TI), l'est désormais aussi pour sa résidence d'hiver du 'Tschuggen', à Arosa (GR).

Les six autres cuisinent depuis longtemps au sommet: Tanja Grandits ('Stucki', Bâle), Peter Knogl ('Cheval Blanc', Bâle), Franck Giovannini ('Restaurant de l'Hôtel de ville', Crissier, VD), Andreas Caminada ('Schloss Schauenstein', Fürstenau, GR), Philippe Chevrier ('Domaine de Châteauvieux', Satigny, GE) et Heiko Nieder ('The Dolder Grand', Zurich).

Armel Bedouet (L'Aparté, Genève) est le promu romand de l'année.

/ATS
 

Actualités suivantes

France: les actions des banques dévissent après la chute de Lecornu

France: les actions des banques dévissent après la chute de Lecornu

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 12:31

Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 10:21

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 10:17

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:27

Articles les plus lus

Euronext entame la procédure pour acheter la Bourse d'Athènes

Euronext entame la procédure pour acheter la Bourse d'Athènes

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:21

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:27

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 10:17

Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

Le suédois Saab veut produire des armes sur abonnement

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 10:21

Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

Le taux de chômage se maintient à 2,8% en septembre

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:19

Euronext entame la procédure pour acheter la Bourse d'Athènes

Euronext entame la procédure pour acheter la Bourse d'Athènes

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:21

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

L'or atteint un nouveau record en raison du shutdown américain

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 09:27

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Aston Martin attribue ses maux aux droits de douane US

Économie    Actualisé le 06.10.2025 - 10:17