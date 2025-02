Jimmy Carter remporte un Grammy Award à titre posthume

L'ex-président américain Jimmy Carter a remporté dimanche un Grammy Award à titre posthume - son quatrième -, récompensant la version audio d'un recueil de ses discours du dimanche devant sa communauté religieuse de Géorgie.

Le démocrate est décédé à l'âge de 100 ans le 29 décembre. Mais avant sa mort, il a publié en août 'Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration', un livre où il parle d'amour, de bonté, du pardon et de la vie après la mort à l'Eglise baptiste Maranatha de Plains, sa ville natale.

Le 39e président des Etats-Unis (1977-1981) y assure la narration, sur des musiques de Darius Rucker, Jon Batiste et LeAnn Rimes, entre autres. Au cours de sa vie, il a régulièrement effectué des prises de parole le dimanche pendant 50 ans à Maranatha, généralement plus d'une fois par mois.

Jason Carter, l'un de ses petits-fils, qui a prononcé un éloge funèbre lors de ses funérailles, s'est rendu à la cérémonie de pré-gala à Los Angeles pour recevoir le prix en son nom.

'Le fait que ses paroles aient été capturées de cette manière pour ma famille et pour le monde entier est vraiment remarquable', a-t-il déclaré devant les invités de la pré-cérémonie des Grammy Awards, dont beaucoup se sont levés en signe de respect.

La mort de M. Carter a provoqué une pluie d'hommages en décembre. L'ex-président a été salué pour sa 'droiture' et a été érigé en symbole d'une exigence morale en voie de disparition dans la vie politique américaine. Il avait déjà remporté trois Grammy Awards pour d'autres livres audio.

Les autres nominés dans sa catégorie cette année étaient la chanteuse Barbra Streisand, la superstar de la country Dolly Parton et le maître du funk George Clinton. Les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama ont également deux Grammys chacun.

/ATS