Journées de la schizophrénie: pour sensibiliser sur la maladie

Les Journées de la schizophrénie 2025 démarrent ce jeudi à Martigny (VS) et se dérouleront jusqu'au 22 mars dans divers pays francophones, dont la Suisse. Plus de nonante événements sont prévus, en ligne ou en présentiel.

Des tables rondes, des conférences, des cinés-débats, des expositions de photographies ou encore des concerts jalonneront ces huit jours, tant dans des pays africains (Burundi, Madagascar, Maroc) qu'en Europe (Belgique, France, Suisse).

Onze événements sont prévus en Suisse romande. Ceux-ci se dérouleront, sur un ou plusieurs jours, à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Vaud (Lausanne, Montherod et Vevey) et en Valais (Martigny, Sion) via l'association Synapsespoir.

Ces journées sont mises sur pied afin d'informer sur cette maladie, pour briser les préjugés qui l'entourent et démystifier la schizophrénie et les autres troubles psychologiques.

En Suisse, cette maladie touche 85'000 personnes, soit environ 1% de la population. L'âge d'apparition de la maladie se situe entre 15 et 25 ans.

