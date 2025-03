Journées des métiers d'art dans trois cantons et à Berne

Plus de 15'000 visiteurs ont participé à l'édition 2025 des Journées européennes des métiers d'art qui se sont déroulées dans trois cantons et à Berne. Les organisateurs se réjouissent de ce succès auprès de jeunes et professionnels après trois jours de rencontres.

Créées en France en 2002 et importées en Suisse dès 2012, les Journées européennes des métiers d'art (JEMA) se sont tenues dans les cantons de Genève, Vaud, du Tessin, ainsi que de Berne. Cette année, plus de 130 artisans et artisanes y ont participé, souvent avec leurs apprentis et apprenties.

Ils représentaient 108 métiers d'art différents, écrit dimanche dans un communiqué l'association Métiers d'art Suisse qui regroupe les cantons et les villes organisateurs. Outre chez les artisans eux-mêmes, le public a été accueilli dans 22 lieux culturels et ateliers. Plus de 2000 jeunes ont été sensibilisés aux savoir-faire artisanaux.

Abat-jouriste et cirière

Les JEMA ont pour objectif de permettre au grand public de découvrir le travail de professionnels exerçant un métier d’art à un haut niveau de maîtrise. Des visites étaient ainsi possibles chez un abat-jouriste, une graveuse main, une relieuse de livres, un bottier, un luthier, une cirière, des maquettistes et bien d'autres.

En promouvant les métiers d’art et la transmission de savoir-faire d’exception, la manifestation favorise l’émergence de la relève en suscitant de nouvelles vocations auprès de la jeunesse ou d'adultes qui poursuivraient leur formation de base, précise l'association.

Ces journées encouragent aussi des dynamiques économiques durables ainsi qu’un lien social de proximité. La prochaine édition se tiendra du 27 au 29 mars 2026.

/ATS