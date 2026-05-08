Jungfraubahn voit sa fréquentation baisser en raison de la guerre

Jungfraubahn observe depuis le début de l'année une nette diminution du nombre de visiteurs sur ses trois principaux segments, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient et de l'incertitude sur les marchés asiatiques.

L'exploitant de remontées mécaniques maintient toutefois ses objectifs de moyen terme.

Entre janvier et fin avril, la fréquentation a baissé de 5,7% sur un an à 1,3 million de visiteurs, annonce la société vendredi dans un communiqué.

La destination Jungfraujoch a vu son nombre de visiteurs s'étioler de 12,3% à 181'900, le segment Expérience en montagne a chuté de 9,6% à 216'900 visiteurs, tandis que les sports d'hiver ont enregistré un repli de 3,3% à 932'200 skieurs.

L'entreprise attribue cette baisse de fréquentation principalement à la guerre au Moyen-Orient et aux restrictions de l'espace aérien, à la hausse des prix du kérosène et à l'incertitude croissante sur les marchés asiatiques qui en découlent.

Ces facteurs devraient peser sur le résultat annuel, en dépit du 'bon niveau' de réservations pour les mois à venir. Jungfraubahn en dévoilera davantage à ce sujet lors de la publication de son rapport semestriel prévue fin août.

L'entreprise maintient ses objectifs à horizon 2030, même si elle pourrait se retrouver quelque peu hors des rails cette année.

/ATS