Jura: une nouvelle équipe à la tête de Delémont’BD

Delémont’BD se dote de nouvelles forces en vue de l’organisation de sa 12e édition prévue du 19 au 21 juin. L'annonce constitue une réaction aux démissions en chaîne de l’ensemble de l'équipe et du directeur de la manifestation dédiée à la bande dessinée.

Les Delémontains Gaëlle Frossard et Célien Milani ainsi que Philippe Duvanel, directeur originel du festival jurassien, ont ainsi été engagés à titre intérimaire pour relever le défi, ont indiqué jeudi les organisateurs. Il s'agit d'assurer la pérennité d'un événement créé en 2014 et riche à ce jour de 11 éditions.

Delémont’BD connaît en effet une période de transition organisationnelle d’importance, suite aux départs successifs de la présidente de son comité d’organisation, Jessy Gigandet, de ses deux collaboratrices, Aurélie Chételat et Alyssa Juillerat, et de son dernier directeur en date, Cédric Humair, engagé à fin 2023.

Epuisement invoqué

Chacune de ces personnes a évoqué un épuisement, précisent les organisateurs. La situation intervient notamment en marge d’une réflexion menée par la Ville de Delémont qui, en prise à des problèmes budgétaires, s’interroge sur le rythme de son subventionnement à la manifestation.

Delémont’BD n’en demeure pas moins un 'événement d’importance pour la capitale jurassienne', relève encore le communiqué du festival. 'Connu loin à la ronde, en Suisse et à l’étranger, il représente l’événement-phare de sa politique culturelle et de celle du canton du Jura.'

Le calendrier ainsi que le 'très faible état de préparation du projet vont imposer un rythme soutenu', constate le communiqué. 'Ce avec des ressources humaines fortement réduites. Une créativité importante va donc devoir être déployée'. La Fondation se dit néanmoins pleinement confiante.

/ATS