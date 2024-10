Jusqu'à « 3000 » soldats nord-coréens en Russie, selon Washington

Des milliers de soldats nord-coréens - jusqu'à '3000' -, ont été envoyés en Russie, ont affirmé mercredi les Etats-Unis. Kiev et les Occidentaux y voient le risque d'une escalade majeure dans la guerre en Ukraine.

'Nous avons la preuve que des troupes nord-coréennes se sont rendues en (...) Russie', a déclaré à des journalistes le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

'Qu'est-ce qu'ils (les Nord-Coréens) font exactement? Cela reste à voir', a-t-il poursuivi. 'S'ils sont cobelligérants, s'ils ont l'intention de participer à cette guerre au nom de la Russie, c'est une question très, très grave'.

'Les tyrans' devront payer

Le président américain Joe Biden a, par ailleurs, averti mercredi que 'les tyrans' devront payer: les Etats-Unis ont annoncé un prêt de 20 milliards de dollars à l'Ukraine qui sera remboursé par les intérêts des avoirs russes gelés, dans le cadre d'une action du G7.

Selon Washington, 'entre le début et la mi-octobre, la Corée du Nord a déplacé au moins 3000 soldats' dans l'est de la Russie, confirmant des informations fournies par la Corée du Sud.

'En formation'

'Nous estimons que ces soldats ont voyagé par bateau de la région de Wonsan en Corée du Nord jusqu'à Vladivostok, en Russie, et qu'ils ont rejoint plusieurs sites d'entraînement militaire russes dans l'est de la Russie, où ils suivent actuellement une formation', a précisé un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Les Etats-Unis ne savent pas s'ils vont combattre aux côtés de l'armée russe, a-t-il dit, tout en estimant qu'il s'agissait d'une 'possibilité très inquiétante'. Mais si c'est le cas, ces soldats seront des 'cibles militaires légitimes', a-t-il prévenu.

L'Otan met en garde

A Bruxelles, une porte-parole de l'Otan a mis en garde contre une 'escalade significative du soutien de la Corée du Nord à la guerre illégale de la Russie'.

C'est la première fois que Washington et ses alliés évoquent publiquement des 'preuves' de la présence de ces militaires nord-coréens sur le sol russe. D'après la Corée du Sud, une partie d'entre eux doivent par la suite aller sur le front.

'Rumeur sans fondement'

La Corée du Nord a nié fournir à la Russie des forces pour son offensive en Ukraine, un représentant de Pyongyang à l'ONU parlant de 'rumeur sans fondement'.

'Les forces armées de la République populaire démocratique de Corée existent, et où elles se trouvent? Demandez, s'il vous plaît, à Pyongyang !', a pour sa part lâché mercredi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dénonçant un 'battage médiatique'.

10'000 Nord-Coréens d'ici décembre

Quelque 10'000 militaires nord-coréens doivent être déployés sur le territoire russe d'ici à décembre, a dit à la presse à Séoul le député Park Sun-won, membre du comité parlementaire sur le renseignement, à l'issue d'un briefing avec le Service national du renseignement (NIS).

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a pour sa part annoncé que les premiers soldats nord-coréens devraient arriver mercredi dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine. Kiev y contrôle plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis son offensive surprise déclenchée début août.

Les renseignements sud-coréens avaient assuré la semaine dernière que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer jusqu'à 12'000 soldats pour aider la Russie et que quelque 1500 hommes de ses forces spéciales se trouvaient déjà en Russie pour s'acclimater avant de partir pour le front.

'Ne pas mourir sans raison'

L'Ukraine a appelé mercredi à la reddition des combattants nord-coréens qui seraient déjà sur son territoire.

'Vous ne devez pas mourir sans raison dans un pays étranger', a écrit un service géré par le renseignement militaire ukrainien dans un message à leur intention.

Mercredi, le ministère allemand des Affaires étrangères a quant à lui annoncé avoir convoqué le chargé d'affaires de la Corée du Nord, évoquant une possible 'violation du droit international'. Son homologue autrichien a annoncé avoir fait la même chose.

Situation militaire critique

Après bientôt trois ans de guerre, l'Ukraine se trouve dans une situation militaire critique, ses troupes reculant depuis des mois sur le front oriental.

L'armée russe, plus nombreuse et mieux armée, revendique très régulièrement la conquête de villages, principalement dans la région de Donetsk, et avance vers Pokrovsk, un noeud important pour la logistique militaire ukrainienne.

Elle continue aussi de bombarder les villes et les régions ukrainiennes quasi quotidiennement, faute de système de défense antiaérienne en quantité suffisante.

La Croix-Rouge ukrainienne a à cet égard annoncé mercredi qu'un de ses bureaux situé dans la région de Donetsk, tout près de la ligne de front, avait été détruit 'à la suite d'une attaque russe', qui n'a pas fait de victimes.

/ATS