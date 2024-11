L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine 'aussi longtemps que nécessaire'. C'est ce qu'a affirmé mardi la future cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

'Nous devons continuer à travailler tous les jours. Aujourd'hui, demain et aussi longtemps que nécessaire et avec autant d'aide militaire, financière et humanitaire que nécessaire', a-t-elle déclaré devant les eurodéputés mardi à Bruxelles.

/ATS