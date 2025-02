Karin Keller-Sutter réagit au discours « très suisse » de JD Vance

Le discours prononcé par le vice-président américain JD Vance à la Conférence de Munich 'était un discours libéral, dans un sens très suisse lorsqu’il dit qu’il faut écouter la population', a déclaré Karin Keller-Sutter. Elle s'exprimait samedi dans Le Temps.

La réaction de la présidente de la Confédération est à contre-courant des réactions 'outrées' de nombreux autres dirigeants européens, écrit pour sa part l'agence de presse française AFP.

Les Verts inquiets

La réaction de Mme Keller-Sutter a choqué les Vert-e-s, qui estiment le discours de M. Vance 'anti-européen et anti-état de droit'.'Le soutien exprimé par la présidente de la Confédération n’est pas conforme aux valeurs et principes de la Suisse. Et il nous isole de notre principal partenaire: l’Union européenne', indiquent les écologistes dans un communiqué.

/ATS