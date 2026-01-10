Kate fête ses 44 ans et loue le pouvoir guérisseur de la nature

La princesse Kate, épouse du prince héritier britannique William, a loué vendredi le pouvoir 'guérisseur' de la nature, dans une vidéo diffusée pour son 44e anniversaire, un an après avoir annoncé être en rémission de son cancer.

La très populaire princesse a pris l'habitude de diffuser des vidéos célébrant le passage d'une saison à une autre en rendant hommage à la nature.

Celle diffusée vendredi sur ses comptes officiels X et Instagram célèbre l'hiver, une saison qu'elle décrit comme propice à la 'réflexion silencieuse'. 'Je me surprends à songer combien je suis profondément reconnaissante', dit-elle en voix off dans ce clip de moins de deux minutes.

La vidéo fait défiler des images de la campagne anglaise, entrecoupées de quelques plans de la princesse, trempant la main dans une rivière bordée de neige ou marchant en forêt. 'Faire la paix avec nos larmes et découvrir ce qu'être vivant signifie. Être en harmonie avec la nature (...) qui nous aide à guérir', commente Kate dans le clip.

Elle a précisé sur ses comptes officiels que cette série de vidéos avait été 'une réflexion créative très personnelle sur la façon dont la nature m'a aidée à guérir'.

Traitement 'effrayant'

Jeudi, en déplacement avec son époux William dans un hôpital londonien, elle est brièvement revenue sur son traitement contre le cancer, le qualifiant 'd'effrayant'.

Kate, qui est mère de trois enfants, avait annoncé en mars 2024 souffrir d'un cancer, dont la nature n'a jamais été dévoilée. Dix mois plus tard, en janvier 2025, elle avait déclaré être en rémission.

L'épouse de l'héritier au trône a depuis fait son retour progressivement sur la scène publique, avec des activités consacrées notamment à la petite enfance.

La révélation de son cancer était survenue un mois après l'annonce de celui de Charles III, également de nature non précisée. Le roi a assuré en décembre que son état de santé s'était amélioré et que son traitement serait allégé en 2026.

/ATS