Keiko Fujimori investie présidente du Pérou

Keiko Fujimori a été investie mardi présidente du Pérou après une cérémonie de prestation de ...
Keiko Fujimori investie présidente du Pérou

Keiko Fujimori investie présidente du Pérou

Photo: KEYSTONE/AP/Miguel Paredes

Keiko Fujimori a été investie mardi présidente du Pérou après une cérémonie de prestation de serment devant le Parlement, a constaté l'AFP.

'Je jure (...) d'exercer fidèlement les fonctions de présidente de la République que la nation m'a confiées pour la période 2026-2031', a déclaré la fille de l'ancien président Alberto Fujimori qui avait promis durant la campagne électorale d'être intransigeante face à la délinquance.

Keiko Fujimori a grandi dans les coulisses du pouvoir à l'ombre de son père Alberto, président du Pérou de 1990 à 2000. Figure de la droite péruvienne depuis deux décennies, elle devient à 51 ans, après avoir échoué au second tour en 2011, 2016 et 2021, la deuxième femme présidente du Pérou - après Dina Boluarte entre 2022 et 2025 -, grâce à sa courte victoire à la présidentielle du 7 juin.

/ATS
 

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